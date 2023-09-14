Актер Борис Смолкин продолжает играть в кино и театре после начала СВО

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Борис Смолкин, ставший настоящей звездой после съемок в сериале "Моя прекрасная няня", пропал из медиапространства, чем сильно встревожил журналистов. Выяснилось, что артист продолжает играть в кино и театре.

Фото: prt scr youtube.com/«Утро в Петербурге». Телеканал «Санкт-Петербург»

Борис Смолкин не покидал Россию после начала спецоперации на Украине. В последний раз он принял участие в таких проектах, как "Последний бой", "Ведьма" и "Последний день войны".

Помимо этого артист ведет актерский курс в Санкт-Петербургском Балтийском институте.

Сын Бориса Смолкина Глеб — известный фигурист, который тренируется в США. Он живет вместе с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис. С прошлого года спортсмены не появляются в России.

Как признается сам Глеб, с российским паспортом стало сложнее выезжать из страны — ему приходится постоянно задерживаться на границе и проходить какие-то собеседования.

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