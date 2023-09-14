Актриса Катерина Шпица похвасталась фигурой в купальнике на пляже в Сочи

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Катерина Шпица проводит свой отпуск в Сочи. Артистка делится с поклонниками в соцсетях интересными моментами с отдыха.

Фото: личный аккаунт Екатерины Шпицы в Инстаграм

Недавно звезда опубликовала серию снимков на побережье Черного моря. Шпица в синем бикини похвасталась фигурой и кубиками пресса на животе. Снимки делал ее супруг Руслан, с которым они долгое время не могли организовать совместный отдых.

"Бархатный сезон в эти дни в Сочи не жаркий, но мы успели урвать чудесный денёк. Я искупалась. Вода на адлерском побережье бодрящая: то накатывает очень теплая волна, то вдруг примешивается холодный поток, напоминающий о близкой осени, но большие волны с воздушными барашками — очаровательные и весёлые, как в детстве. И пусть купание, по ощущениям, специфическое, как было не выгулять такой купальник!" — подписала фотографии она.

Поклонники отметили, великолепную физическую форму 37-летней актрисы и засыпали ее хвалебными комментариями.

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