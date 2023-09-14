Телеведущая Ирена Понарошку устроила тайную свадьбу с бизнесменом

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ирена Понарошку в начале августа этого года сообщила о помолвке, показав кольцо с бриллиантом. Звезда не стала сообщать о сроках свадьбы, поэтому поклонники считали, что торжество состоится не скоро. Однако недавно стало известно, что мероприятие уже состоялось.

Фото: prt scr youtube.com/Ирена Понарошку

Ирена и ее супруг Руслан Годизов устроили тайную свадьбу, о которой стало известно только после того, как телеведущая опубликовала в соцсетях снимок букета.

"Кому букет невесты?" — написала 40-летняя Понарошку в личном блоге.

Напомним, что до этого Ирена была в браке с диджеем Александром Листом, с котором развелась в 2020-м году после 10 лет брака. В отношениях у пары родилось двое сыновей — Серафим и Теодор.

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