Гастроли российской команды КВН "Камызяки” во главе с её лидером Азаматом Мусагалиевым отменили в Казахстане после концерта некоторых участников в Донбассе.
Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
По её словам, это связано с выступлением Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова на концерте ко Дню освобождения Донбасса на Саур-могиле.
"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки”, команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану", — цитируется Собчак одного из организаторов гастролей Ольгу Ли.
Накануне стало известно, что в Эстонию запретили въезд автомобилей с российскими номерными знаками.
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