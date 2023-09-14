Казахстан отменил тур команды КВН "Камызяки” за концерт её участников в Донбассе

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гастроли российской команды КВН "Камызяки” во главе с её лидером Азаматом Мусагалиевым отменили в Казахстане после концерта некоторых участников в Донбассе.

Фото: Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня"

Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

По её словам, это связано с выступлением Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова на концерте ко Дню освобождения Донбасса на Саур-могиле.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки”, команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану", — цитируется Собчак одного из организаторов гастролей Ольгу Ли.

Накануне стало известно, что в Эстонию запретили въезд автомобилей с российскими номерными знаками.

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