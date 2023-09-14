Актер Алексей Панин поспособствовал отмене спектаклей с его участием на Западе

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин за 2023 год успел спровоцировать множество скандалов. Теперь с опальным артистом не хотят сотрудничать не только в России, но и на западе.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Издание "Газета.ru" со ссылкой на эстонские СМИ сообщает, что в Таллине был отменен спектакль с участием Алексея Панина. Комедийная постановка "Скамейка" должна была быть показана в Центре русской культуры в столице Эстонии 14 октября. Однако после недавней пьяной выходки актера выступление отменили.

Более того, Алексей 15 октября должен был также участвовать в спектакле в рижском Доме латышского общества. Однако и там его выступление отменили.

Организаторы не связывают отмену концертов с недавними выходками артиста. Они отмечают, что решение было принято еще в августе. Покупателям обещают вернуть деньги за купленные билеты.

Напомним, что в начале сентября Алексей Панин был задержан эстонской полицией за пьяный дебош. Позже, благодаря камерам наблюдения выяснилось, что актер справил нужду на лужайке перед домом местных жителей. Артист оправдался, что очень хотел в туалет.

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