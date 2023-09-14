Вдова Александра Абдулова после смерти актера начала встречаться с его теской

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Абдулов скончался 15 лет назад из-за остановки сердца — ему было 54 года. У знаменитого актера осталась семья — жена Юлия и дочь Женя. Накануне портал kp.ru рассказал, как сейчас живет вдова легендарного артиста.

Фото: prt scr youtube.com/Восьмой канал

Журналисты в беседе с друзьями 48-летней Юлии выяснили, что женщина сейчас в отношениях с мужчиной, которого также, как и Абдулова, зовут Александр. По их словам, он старше Абдуловой на 12 лет, имеет собственный бизнес и очень богат.

Возлюбленные живут по отдельности, но Александр оказывает финансовую помощь Юлии. Известно, что вдова Абдулова вместе с дочерью продолжают жить в квартире актера на улице Гиляровского.

Друзья также рассказали, что после смерти Абдулова Юлия увлеклась астрологией и даже окончила специальные курсы.

Ранее в Сети появились кадры с повзрослевшей дочерью Александра Абдулова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.