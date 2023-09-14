Александр Абдулов скончался 15 лет назад из-за остановки сердца — ему было 54 года. У знаменитого актера осталась семья — жена Юлия и дочь Женя. Накануне портал kp.ru рассказал, как сейчас живет вдова легендарного артиста.
Журналисты в беседе с друзьями 48-летней Юлии выяснили, что женщина сейчас в отношениях с мужчиной, которого также, как и Абдулова, зовут Александр. По их словам, он старше Абдуловой на 12 лет, имеет собственный бизнес и очень богат.
Возлюбленные живут по отдельности, но Александр оказывает финансовую помощь Юлии. Известно, что вдова Абдулова вместе с дочерью продолжают жить в квартире актера на улице Гиляровского.
Друзья также рассказали, что после смерти Абдулова Юлия увлеклась астрологией и даже окончила специальные курсы.
Ранее в Сети появились кадры с повзрослевшей дочерью Александра Абдулова.
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