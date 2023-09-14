Певица Юлия Ковальчук показала фигуру спустя месяц после родов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская Певица Юлия Ковальчук в июле 2023 второй раз стала мамой. Экс-солистка "Блестящих" тщательно скрывала свою беременность и лишь после родов начала делиться с поклонниками подробностями. Накануне звезда в личном блоге похвасталась стройной фигурой спустя месяц после рождения ребенка.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Артистка сразу после родов сообщила, что не собирается сидеть в декретном отпуске. Поэтому полностью погрузилась в работу. Недавно исполнительница опубликовала в соцсетях ролик, который она сделала перед съемками в новой программе. Ковальчук примерила смелый образ — она облачилась в черную блузку, мини-юбку и туфли на высоком каблуке.

"Шагаю в новую программу", — подписал ролик Юлия.

Стоит отметить, что певица выглядит очень стройной и даже незаметно, что за время беременности она набирала 14 килограммов лишнего веса.

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