Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о тяжелых съемках с Гурченко

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы "Письма" поделилась подробностями личной жизни. Актриса рассказала, как ей приходилось сниматься с легендой советского кино Людмилой Гурченко.

Фото: кадр из художественного фильма "Теща"

Актрисы Лариса Гузеева и Людмила Гурченко вместе участвовали в съемках фильма "Жестокий романс". Как вспоминает ведущая "Давай поженимся", ей было очень страшно находиться на одной съемочной площадке с именитой артисткой.

"Я сидела гримировалась, была совсем молодая и мне было страшно… Рядом такая звезда. "Как ты говоришь твоя фамилия? Гузеева? Поменяй фамилию, всю жизнь будешь на "Узбек-фильме" сниматься", — вспомнила телеведущая.

Гурченко также раскритиковала внешность Гузеевой. Людмила Марковна заставила гримеров перекрасить брови молодой артистки в рыжи, а также замазать ее скулы.

Ранее в Сети вышел трейлер комедии "Теща" с участием Ларисы Гузеевой.

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