Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые отреагировал на критику в свой адрес

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно вернулся на телевидение со своим проектом "В кругу друзей", посвященный животным. Артист столкнулся с критикой от россиян, а недавно впервые отреагировал на повышенное внимание к его персоне.

Фото: prt scr youtube.com/Влад Аганов

Напомним, что Шепелев в феврале прошлого года выступил с рядом антироссийских высказываний, из-за чего был раскритикован россиянами. Для многих стало сюрпризом, что опальному телеведущему спустя полтора года разрешили вести передачу на одном из федеральных каналов.

Первое время Дмитрий хранил молчание и не комментировал нападки в свой адрес, однако накануне он все-таки решил прервать молчание.

"Если кому интересно, как выглядит телефон человека в эпицентре скандала, то вот", — подписал снимок 40-летний артист.

К слову, недавно Дмитрий стал ведущим еще одного проекта для социальной сети "Одноклассники". В нем Шепелев вместе с 13-летним сыном солиста группы "Руки Вверх!" Энджелом будут искать интересные хобби для подростков и их родителей.

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