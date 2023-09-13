Телеведущая Собчак рассказала, что хирург отказался проводить ей пластическую операцию

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак призналась, что рассматривала возможность проведения пластической операции и даже посетила известного хирурга. Однако врач категорически отказался проводить операцию, объяснив своё решение скандальной репутацией телеведущей.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

В последнем выпуске своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" она провела интервью с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Некоторые известные пациентки, включая певицу Славу и Любовь Успенскую, обвиняли его в непрофессионализме.

В ходе беседы с медиком Собчак вспомнила случай из своей собственной жизни. 41-летняя журналистка поделилась тем, что решила исправить форму своих век, которые начали обвисать. Однако хирург, имя которого она не раскрыла, настоятельно отказался проводить операцию. Он пояснил, что такая скандальная личность, как Собчак, в случае неудачного исхода операции может создать ему проблемы.

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