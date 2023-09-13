Тимур Родригез пообещал, что поддержит своих сыновей во всех их начинаниях

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и популярный музыкант Тимур Родригез рассказал, чем увлекаются его сыновья.

Фото: Личный аккаунт Тимура Родригеза в Instagram

По словам звезды, он не настаивает, чтобы они в будущем стали артистами, как он.

Дети Родригеза разносторонние, любят заниматься разными вещами — спортом, рисованием, чтением и музыкой, пишет Газета.Ru.

"Старший, Мигель, много читает и уже начал писать сам, у него прекрасный слог. Он прекрасно играет в футбол, волейбол и баскетбол. Даниэль прекрасно рисует, занимается конным спортом, а недавно решил освоить скрипку", — рассказал Родригез.

Оба сына телеведущего уже несколько лет пробуют себя в озвучке мультфильмов, кино и сериалов для Netflix, Apple TV и других сервисов. А голосом старшего сына звезды, 14-летнего Мигеля, уже несколько лет говорит Дядя Фёдор из нового сезона "Простоквашино".

Родригез заверил, что будет рад поддержать своих детей во всех их начинаниях, чем бы они ни решили заниматься в жизни.

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