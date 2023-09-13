Super.ru пишет, что сотрудничество американской супермодели Беллы Хадид с модным домом Marc Jacobs и участие в рекламной кампании Heaven вызвали интерес в СМИ и среди поклонников модельного мира. Создание провокационных образов, таких как робот с лысой головой, является общепринятой практикой в мире моды и фотографии.
Фотографы и стилисты работают вместе, чтобы создать уникальные образы для рекламных кампаний. В данном случае, фотограф Карлейн Якобс и стилист Даниэль Эмерсон вдохновились искусственным интеллектом — роботами.
Сама же Белла Хадид была в затяжном отпуске из-за обострения болезни Лайма, которую вызвал укус клеща. Сейчас заболевание отступило, а модель постепенно возвращается в мир моды.
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