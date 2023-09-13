Футболист Тарасов вместе с женой Анастасия Костенко выложили развратное видео, снятое при детях

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что подписчики бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова испытали недоумение и шок. В соцсетях Дмитрий создал рубрику «Вопрос-ответ» где у футболиста спросили вопрос интимного характера, занимаются ли они с женой оральным сексом. В ответ спортсмен опубликовал видео из автомобиля, в котором Анастасия наклоняется к Дмитрию и имитирует это занятие, а Дмитрий делает вид, что получает удовольствие.



Все бы ничего, однако спектакль происходил на фоне сидящих на заднем ряду маленьких детей Анастасии и Дмитрия. Подписчики остались в недоумении.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.