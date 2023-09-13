Super.ru пишет, что подписчики бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова испытали недоумение и шок. В соцсетях Дмитрий создал рубрику «Вопрос-ответ» где у футболиста спросили вопрос интимного характера, занимаются ли они с женой оральным сексом. В ответ спортсмен опубликовал видео из автомобиля, в котором Анастасия наклоняется к Дмитрию и имитирует это занятие, а Дмитрий делает вид, что получает удовольствие.
Все бы ничего, однако спектакль происходил на фоне сидящих на заднем ряду маленьких детей Анастасии и Дмитрия. Подписчики остались в недоумении.
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