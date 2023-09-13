Расставание знаменитостей всегда вызывает интерес и различные комментарии со стороны поклонников. Super.ru пишет, что 43-летний исполнитель Тимур Родригез, несмотря на сложную ситуацию после заявления о расставании со своей супругой Анной после 16 лет брака, решил поделиться своими мыслями и благодарностью в адрес своих подписчиков и друзей. Хотя Тимур пытается не обращать внимания на негативные комментарии, он признает, что иногда сложно пройти мимо.
«Это жизнь, и я надеюсь, что она будет продолжаться у нас обоих», — высказался Тимур.
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