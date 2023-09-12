Актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на руке из-за поврежденного нерва

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, перенес неотложную операцию из-за проблем с правой рукой, согласно информации, распространенной источниками издания TMZ, сообщает Lenta.ru.

Фото: Wikipedia

По данным этого издания, 76-летний исполнитель роли "Терминатора" претерпел хирургическое вмешательство из-за повреждения локтевого нерва. После успешной операции врачи надели специальную защитную повязку на его правую руку. Во время периода реабилитации Шварценеггеру было рекомендовано воздерживаться от интенсивных физических нагрузок.

Единственным видом тренировок, который ему позволено выполнять в настоящее время, являются прогулки на свежем воздухе, по словам источника из ближайшего круга артиста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.