Роман Костомаров рассказал об измене жены Оксаны Домниной

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный фигурист Роман Костомаров поделился с Лерой Кудрявцевой историей о том, как он столкнулся с изменой своей супруги Оксаны Домниной. В ходе разговора он рассказал, что его жена влюбилась в своего партнёра по шоу "Ледниковый период" актёра Владимира Яглыча.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

В 2013 году Домнина приняла решение уйти из семьи.

"Она ушла не прячась, не втихую", — отметил Костомаров в передаче на канале НТВ.

Сама супруга спортсмена, которая тоже появилась в студии, поспешила объясниться.

"В наших отношениях произошёл кризис", — созналась она.

К счастью, эта мимолетная страсть быстро исчезла, и позже Домнина вернулась к мужу, чтобы вместе воспитывать общих детей.

В настоящее время они являются одной из самых крепких пар в отечественном спорте. Семья делает всё возможное, чтобы Костомаров чувствовал безопасность и поддержку.

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