Известный фигурист Роман Костомаров поделился с Лерой Кудрявцевой историей о том, как он столкнулся с изменой своей супруги Оксаны Домниной. В ходе разговора он рассказал, что его жена влюбилась в своего партнёра по шоу "Ледниковый период" актёра Владимира Яглыча.
В 2013 году Домнина приняла решение уйти из семьи.
"Она ушла не прячась, не втихую", — отметил Костомаров в передаче на канале НТВ.
Сама супруга спортсмена, которая тоже появилась в студии, поспешила объясниться.
"В наших отношениях произошёл кризис", — созналась она.
К счастью, эта мимолетная страсть быстро исчезла, и позже Домнина вернулась к мужу, чтобы вместе воспитывать общих детей.
В настоящее время они являются одной из самых крепких пар в отечественном спорте. Семья делает всё возможное, чтобы Костомаров чувствовал безопасность и поддержку.
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