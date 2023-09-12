Актриса Наталия Антонова женила сына

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StarHit пишет, что 49-летняя актриса Наталия Антонова женила своего старшего сына Артема 1 сентября. В своих соцсетях она опубликовала трогательные видео с церемонии и выразила свои пожелания счастья и любви новобрачным. Наталия выбрала для торжества бежевое платье с пайетками, а ее волосы были слегка собраны. Она также отметила, что прекрасно ладит с невесткой Анной и уважает выбор своего сына, не вмешиваясь в их отношения. Антонова также поделилась, что для нее невестка стала как дочь, и она рада делиться своим счастьем с ними.

Фото: Личный аккаунт Натальи Антоновой в Instagram

Напомним, Артема звезда российского кино родила в первом браке от актера Александра Вершинина, от второго союза с врачом Николаем Семеновым у нее также есть наследники Максим и Никита.

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