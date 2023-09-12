Тренер сбежавшей Горбачёвой хотела выселить фигуристку

1:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что ссора между фигуристкой Алиной Горбачёвой и ее наставницей Софьей Федченко, предположительно стала причиной побега Алины, которую недавно искала вся Москва. Софья подтвердила, что ссора действительно произошла, но она утверждает, что это не связано с фигурным катанием. Спортсменки не смогли найти общий язык, когда обсуждали бытовые проблемы. Федченко поселила Алину в своей квартире, чтобы она могла быстрее добираться до спортплощадки.

Фото: Личный аккаунт Софьи Федченко в Instagram

Софья призналась, что она чувствует себя виноватой в поступке Алины. В ходе долгого разговора Софья указала Алине на свою позицию относительно её проживания с ней и её опеки. Она сказала, что не готова нести ответственность за жизнь и здоровье Алины, если не соблюдаются определённые правила. Она подчеркнула, что Алина может продолжать тренироваться в академии, но что касается жизни, ей нужно переезжать к родственникам или снять отдельную квартиру.

Федченко отметила, что она оперативно отреагировала на исчезновение Алины. Она связалась с матерью Алины и поисково-спасательным отрядом. К моменту приезда близких тренер уже знала примерный маршрут девушки и получила записи с камер наблюдения.

Тренер назвала побег Алины импульсивным и необдуманным шагом. Она утверждает, что они еще не закончили разговор перед тренировкой и не решили вопрос переезда. Алина сказала, что она подумала, что если она убежит, то не будет нужды переезжать. Но спустя несколько часов эмоции утихли, и Алина поняла, что только ухудшила ситуацию. Она испугалась, что Софья больше не будет отвечать за неё. В итоге получился замкнутый круг.