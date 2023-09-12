Филипп Киркоров показал Собчак результат работы хирурга Тимура Хайдарова

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак взяла первое интервью у пластического хирурга Тимура Хайдарова после скандала с певицей Славой, которая обвинила его в неудачной операции на груди. Запись появилась на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Во время беседе в клинику неожиданно зашёл певец Филипп Киркоров, который также является пациентом "звёздного хирурга". Артист похвалил мастера за качественно сделанную работу и согласился показать результат. Он продемонстрировал "кубики" на животе и мышцы на груди, дав их пощупать Ксении.

"Филигранная хирургическая работа человека, который… Он художник, только не от слова "худо", а от слова "художник". И когда художник встречается с художником, то начинается творение — шедевр. Вот я его лучшее создание", — заявил Киркоров, похлопывая хирурга по плечу.

Певец также заявил, что решил снова себя полюбить, чтобы "кайфовать". Он показал фотографию, где ему было 20 лет.

"Это же Тарзан просто! Это же секси Тарзан! — восхитилась Собчак.

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