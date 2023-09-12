Хирург Хайдаров объяснил Собчак, что произошло с грудью Славы: растянулись рубцы

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Известный пластический хирург Тимур Хайдаров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак прокомментировал скандал с певицей Славой (Анастасия Сланевская), которая обвинила его в неудачной операции на груди. Он объяснил, что произошло на самом деле. Интервью появилось на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Доктор согласился, что швы, которые продемонстрировала Слава, действительно выглядят не слишком красиво. Однако отметил, что он впервые увидел эти швы в Сети, на том самом видео, которое опубликовала певица.

"Она не приходила, не показывала. Сколько мы звали, сколько девочки писали: приходите, посмотрим, косметология, процедуры... Да-да, там времени нет, ещё чего-то". — заявил хирург.

По его словам, Слава в течение года ни разу не приехала к нему в клинику.

"Мы сняли компрессионное бельё и потом только общались онлайн. Виделись, может быть, где-то на мероприятиях каких-то. А вот так,чтобы прийти и показать — что делать — таких историй не было", — добавил Хайдаров.

На вопрос, что произошло на самом деле с грудью Славы, собеседник Собчак ответил:

"Растянулись рубцы. Это медицина, это хирургия. И хирургия подразумевает разрезы. И эти разрезы должны заживать. Они заживают не за день, не за два… Это не осложнения — это особенности заживления", — заключил врач.

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