Актриса Наталья Рудова готова лечь под нож пластического хирурга

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Рудова призналась, что в будущем скорее всего обратится к пластическому хирургу. При этом ей не важно мнение окружающих. Своими мыслями она поделилась в интервью Пятому каналу.

Фото: prt scr youtube.com/Slow slow cow

По ее словам, она спокойно относится к пластике и считает, что каждый человек сам волен решать, что ему делать с его телом. Рудова возмущена поведением тех женщин, которые осуждают других за хирургические вмешательства.

"Если вы хотите стареть "красиво" — старейте дальше", — заявила она.

Актриса отметила, что на постоянной основе посещает косметолога и не отрицает, что в будущем может оказаться у пластического хирурга.

"Если я вдруг захочу, я пойду и сделаю себе круговую подтяжку. Слава Богу, все хорошо сейчас — ничего не надо делать", — говорит Рудова.

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