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Певица Надежда Бабкина вспомнила о борьбе Кобзона с тяжелой болезнью

1:22
Шоу-бизнес

Артистка Надежда Бабкина решила почтить память своего умершего коллеги Иосифа Кобзона в день его рождения. В своем блоге она опубликовала редкие совместные фотоснимки и призналась, что для нее артист был примером для подражания.

Певица Надежда Бабкина вспомнила о борьбе Кобзона с тяжелой болезнью
Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

"86 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. Кто для меня Кобзон? Человек с большой̆ буквы. Личность планетарного масштаба. Ярчайший пример для подражания", — отметила Бабкина.

Она вспомнила и то, как он уходил. По ее словам, он продолжал выступать до последнего, пока силы окончательно не покинули его.

"Он побывал во всех горячих точках и пулям не кланялся. Он на сцену в таком состоянии выходил, в каком другие встать с постели не смогли бы. Его мучили адские боли, но никто из собратьев по цеху не видел на его лице страданий или отчаяния. Он держался на сцене как кремень — до последних своих дней", — добавила Надежда Георгиевна.

Она призналась, что всегда вспоминает друга, когда начинает себя жалеть. Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Ему было 80 лет.

Ранее актриса Екатерина Климова показала, как выглядела во время болезни.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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