Телеведущий Иван Ургант опубликовал фотоснимок из Санкт-Петербурга

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант в своем блоге опубликовал фотографию из Санкт-Петербурга. Таким образом он раскрыл свое местоположение, развеяв многочисленные слухи.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

На снимке популярный шоумен позирует на балконе музея "Полторы комнаты", посвященного жизни и творчеству поэта Иосифа Бродского. Свой пост он сопроводил строками из сочинений поэта.

Поклонники Урганта признались, что скучают по его телевизионной вечерней программе. Также они отметили, что им нравится его образ.

Ранее журналистка Ксения Собчак поделилась кадрами с турецкого пляжа.

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