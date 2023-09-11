Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед мужем за инцидент с Башаровым

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ предложила актеру Марату Башарову улечься на кровать, установленную в студии. За произошедшее ей пришлось извиниться перед супругом.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

"Макаров, прости", — заявила Лера, легла с актером и приобняла его.

В ответ на это Марат Башаров заявил, что главное это не кровать, а то, с кем ты в ней находишься.

Помимо этого он вспомнил инцидент на съемках фильма "Свадьба", где его партнершей была Мария Миронова. Он рассказал, что они раздевались друг перед другом, целовались и упали на кровать, которая под ними просто развалилась. В итоге сцена вошла в фильм.

Башаров также поделился тем, что дома у него стоит прочная кровать с мягким матрасом, так как он не любит скрипящие или шатающиеся кровати. По его словам, он не тратит время на долгие ухаживания и сразу приглашает дам к себе в постель на первом свидании.

Ранее певица Маша Распутина рассказала, почему предпочитает спать одна.