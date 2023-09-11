Названная мать Лады Дэнс увидела вещий сон накануне страшного ДТП с артисткой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Названная мать певицы Лады Дэнс Татьяна Бойко в эфире передачи "Малахов" призналась, что накануне аварии видела вещий сон. В студии она в подробностях описала увиденное.

Фото: Кадр из программы "Секрет на миллион"

По ее словам, между родственными душами создается невидимая связь. И когда случается что-то, то появляется странные ощущения. Так случилось и в этот раз.

"В ночь на шестое августа мне приснилось, что я пришла к Ладе домой. Почему-то я привела с собой каких-то маленьких детей, которые все время ко мне прижимались. Я начинаю разговаривать с Ладой. Голос ее слышу, но самой ее в помещении нет", — вспомнила Бойко.

Проснулась женщина в подавленном состоянии, однако сон расшифровать не смогла. Когда дочь ей позвонила, она рассказала ей о сновидении. А затем Лада Дэнс попала в аварию. Когда певица лежала в больнице, то видела Бойко во сне. Таким образом, они пришли к выводу, что названная мать артистки обладает даром ясновидения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.