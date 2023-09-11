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Певица Анна Плетнева встретила мужа и вылечилась от депрессии

1:14
Шоу-бизнес

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева счастлива в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. О том, как начинались их отношения, она рассказала в передаче "Однажды…" на НТВ.

Певица Анна Плетнева встретила мужа и вылечилась от депрессии
Фото: prt scr youtube.com/Velvet Music

По ее словам, будущий супруг буквально спас ее от нервного срыва. В тот момент она находилась в подавленном состоянии.

"Я была женщиной с годовалым ребенком на руках. У меня был, в принципе, нервный срыв. Я говорила, что больше никогда-никогда-никогда не буду ни с одним мужчиной, потому что мой ребенок не будет расти с чужим человеком", — поделилась воспоминаниями артистка.

Из-за тяжелого расставания с предыдущим избранником Плетнева похудела до 39 килограммов, к тому же она постоянно плакала.

Будучи в таком состоянии, она повстречала Кирилла в самолете. Он начала настойчиво ухаживать, пока певица не согласилась на отношения.

Вместе супруги уже около 20 лет, вместе они воспитывают двоих общих детей и старшую дочь певицы.

Ранее артист Валентин Смирнитский рассказал, как ему удалось вылечиться от алкогольной зависимости.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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