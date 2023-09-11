Жена футболиста Вячеслава Малафеева сообщила о разводе с футболистом после 12 лет брака

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StarHit пишет, что футболист Вячеслав Малафеев и Екатерина Малафеева устроили в честь своего развода вечеринку. Бывшие супруги пригласили близких друзей, заказали торт, банеры и декорации.

Фото: Личный аккаунт Екатерины Малафеевой в Instagram

Пара исполнила песни "Я свободен" Валерия Кипелова и "Районы-кварталы" группы "Звери". Во время вечеринки Екатерина и Вячеслав выразили друг другу теплые слова поддержки и обменялись напутственными словами. Они заявили, что их любовь трансформировалась в дружбу и они намерены сохранить ценности, которые были вложены в их отношения.

Пара отметила, что это новая ступень для их дружеских отношений и они остаются родителями для своих детей. Вечеринка проходила в веселой и шумной обстановке, Екатерина гуляла с черными воздушными шарами и выкладывала фотографии в социальных сетях, где она описывала себя как красивую и уверенную.

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