Певец Сергей Савин вспомнил слова Аллы Пугачевой про Максима Галкина*

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и победитель шоу "Фактор А" Сергей Савин вспомнил, что говорила ему Алла Пугачева про своего нынешнего супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По словам музыканта, у них с Аллой Пугачевой были романтические отношения в тот период, когда она только начинала жить с юмористом. На тот момент Галкин и Примадонна еще не связали себя узами брака.

"Она только-только переехала тогда в замок в Грязи к нему. Я Аллу тогда спросил, когда приехал к ней, как она себя тут чувствует. "Комфортно. То же самое можно сказать о самих этих отношениях — комфортно. Чувств нет. Просто комфорт. Максим — хороший артист. Но любви я не чувствую, это история не про это. Это про комфорт. Это к тебе чувства", — сказала мне Алла", — в беседе с aif.ru вспомнил беседу с Примадонной о Галкине Сергей Савин.

Певец Сергей Савин занял первое место в первом сезоне шоу "Фактор А", где председателем жюри была Алла Пугачева. Мужчина утверждает, что после проекта у него с Примадонной завязались романтические отношения.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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