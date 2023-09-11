Певец Валерий Леонтьев уже давно отказался от выступлений и телесъемок, но, как оказалось, иногда он прилетает в Россию спеть на частных корпоративах за большие деньги. Об этом пишет издание Woman.ru.
Так, журналисты со ссылкой на неназванные источники, пишут о том, что Валерий Леонтьев, обосновавшийся в Майами, прилет в Россию в апреле этого года. Артист выступил на закрытой вечеринке, за что получил 3,5 миллиона рублей.
Однако, это выступление стало исключением, так как исполнитель старается минимизировать работу и больше сил уделять своему здоровью.
Еще в июле его директор Борис Чигирев говорил о творческом отпуске артиста.
Ранее журналистка Ксения Собчак показала жаркие танцы на турецком пляже.
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