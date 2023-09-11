София Ротару в райдере требует у организаторов концертов хорошее питание

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская певица София Ротару выделяет главным пунктом в своем райдере хорошее питание. Об этом пишет издание "Главный региональный".

Фото: личный аккаунт Софии Ротару в Инстаграм

Как пишут журналисты, на столе артистки всегда должны быть свежие фермерские продукты.

Также отмечается, что гонорары у Софии Ротару баснословные. Миллион рублей за выступление она начала получать еще в 90-е, а сейчас её заработок в разы больше.

При этом после начала СВО Ротару перестала появляться на публике и сократила количество выступлений. Известно, что сейчас артистка проживает со своим сыном и его семьей в Италии.

Ранее стало известно, что входит в райдер шансонье Михаила Шуфутинского.