Советская певица София Ротару выделяет главным пунктом в своем райдере хорошее питание. Об этом пишет издание "Главный региональный".
Как пишут журналисты, на столе артистки всегда должны быть свежие фермерские продукты.
Также отмечается, что гонорары у Софии Ротару баснословные. Миллион рублей за выступление она начала получать еще в 90-е, а сейчас её заработок в разы больше.
При этом после начала СВО Ротару перестала появляться на публике и сократила количество выступлений. Известно, что сейчас артистка проживает со своим сыном и его семьей в Италии.
Ранее стало известно, что входит в райдер шансонье Михаила Шуфутинского.
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