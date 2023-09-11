Алана Мамаева усомнилась в желании бывшего мужа заниматься благотворительностью

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Алана Мамаева прокомментировала решение бывшего мужа, экс-футболиста Павла Мамаева отдать выигранные средства в реалити-шоу "Выжить в Дубае" на благотворительность. Она усомнилась в благородстве экс-супруга. Ее слова приводит издание StarHit.

Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

Накануне стало известно, что именно Павел стал победителем проекта и обладателем кругленькой суммы. В студии "Шоу Воли" он признался юмористу Павлу Воле, что планирует отдать деньги на благотворительность.

"Какой благородный… Не верю! Человек, который у собственного ребенка отсуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать", — объяснила свою точку зрения Алана Мамаева.

Ранее Мамаева рассказала, что отдала все накопленные деньги бывшему мужу по решению суда.

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