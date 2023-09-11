Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала в своем блоге, что ей пришлось расстаться с накопленными денежными средствами.
Она решила выплатить долг своему экс-супругу, который постановил суд. Недавно закончилось судебное разбирательство по делу о разделе имущества футболиста и его бывшей жены. Блогерша получила квартиру и машину, но обязана была выплатить Мамаеву 3 миллиона рублей.
"Деньги, которые я откладывала на учебный год, на поездку с детьми на Новый год на море, приходится отправлять Мамаеву", — объяснила она.
В своих соцсетях она показала, как ждет очередь в банке с тремя пачками пятитысячных купюр.
Развод супругов не обошелся без скандалов. Павел и Алана Мамаевы с трудом поделили однокомнатную квартиру в центре Москвы и автомобиль марки Bentley.
Ранее Павле Мамаев рассказал, что потратит выигранные средства в шоу "Выжить в Дубае" на благотворительность.
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