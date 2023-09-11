Певец Сергей Жуков сообщил о четвертой беременности жены

Российский певец Сергей Жуков в ходе фестиваля "Новый сезон", который проходит на Роза Хуторе, поделился радостным событием с поклонниками. Лидер группы "Руки вверх" и его супруга Регина Бурд ждут четвертого ребенка.

Фото: Личный аккаунт Сергея Жукова в Instagram

37-летняя супруга Жукова появилась на светском мероприятии в просторном черном платье, которое не смогло скрыть ее округлившиеся формы. По всей видимости, пополнение в звездной семье ожидается в конце этого года.

Сергей Жуков и Регина Бурд вместе уже больше 17 лет. За время отношений у них родилось трое детей: дочь Ника и сыновья — Энджел и Мирон. Также у солиста группы "Руки вверх!" есть взрослая дочь от первого брака, которую зовут Александрой.

Ранее стало известно, что 51-летний актер Александр Носик впервые стал отцом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.