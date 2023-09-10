Дочь актрисы Алены Яковлевой Мария Козакова три года назад стала женой своего коллеги по цеху Ивана Замотаева. А совсем недавно звездная пара сообщила о радостном событии — они стали родителями.
Актриса Мария Козакова не раскрывала своего положения, отказавшись от съемок. Но после рождения ребенка сразу же вернулась к работе. По ее словам, она трепетно относится к новой для себя роли, поэтому не публикует фотографии малыша.
Журналистам она рассказала и о том, почему не стала брать фамилию супруга. Она отметила, что является самостоятельной единицей и строит карьеру под своей фамилией. При этом дочь носит фамилию отца.
"Все индивидуально. Кому-то вот хочется взять фамилию мужа — тоже это понимаю. Я как бы отдельная единица, привыкла к своей фамилии", — призналась актриса.
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