Дочь Алены Яковлевой объяснила отказ взять фамилию мужа-актера

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь актрисы Алены Яковлевой Мария Козакова три года назад стала женой своего коллеги по цеху Ивана Замотаева. А совсем недавно звездная пара сообщила о радостном событии — они стали родителями.

Фото: prt scr youtube.com/Talent Agency by Natalya Gneusheva

Актриса Мария Козакова не раскрывала своего положения, отказавшись от съемок. Но после рождения ребенка сразу же вернулась к работе. По ее словам, она трепетно относится к новой для себя роли, поэтому не публикует фотографии малыша.

Журналистам она рассказала и о том, почему не стала брать фамилию супруга. Она отметила, что является самостоятельной единицей и строит карьеру под своей фамилией. При этом дочь носит фамилию отца.

"Все индивидуально. Кому-то вот хочется взять фамилию мужа — тоже это понимаю. Я как бы отдельная единица, привыкла к своей фамилии", — призналась актриса.

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