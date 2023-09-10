Актер Егор Бероев в новом образе стал похож на отца

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Егор Бероев удивил поклонников сменой имиджа. На свежем снимке, которым он поделился в соцсетях, исхудавший Егор с длинной седой бородой и глубокими морщинами на лбу.

Фото: prt scr youtube.com/Диана Кади

"На примерке бороды", — подписал публикацию Бероев.

Поклонники артиста отметили, что в таком образе он очень похож на своего отца, актера Вадима Михеенко, который прославился в советское время. Он играл в таких кинолентах, как "Двойной обгон", "Служа Отечеству", "Жизнь Клима Симагина" и другие.

Отец и сын не обещались 30 лет, пока Егор сам не написал Михеенко в соцсетях. Как пишут журналисты, отец Бероева был женат девять раз, но супруга Елена Бероева была самой любимой. Однако их разлучила мать Елены, возненавидевшая зятя.

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