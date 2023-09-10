Актер Егор Бероев удивил поклонников сменой имиджа. На свежем снимке, которым он поделился в соцсетях, исхудавший Егор с длинной седой бородой и глубокими морщинами на лбу.
"На примерке бороды", — подписал публикацию Бероев.
Поклонники артиста отметили, что в таком образе он очень похож на своего отца, актера Вадима Михеенко, который прославился в советское время. Он играл в таких кинолентах, как "Двойной обгон", "Служа Отечеству", "Жизнь Клима Симагина" и другие.
Отец и сын не обещались 30 лет, пока Егор сам не написал Михеенко в соцсетях. Как пишут журналисты, отец Бероева был женат девять раз, но супруга Елена Бероева была самой любимой. Однако их разлучила мать Елены, возненавидевшая зятя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.