Актриса Агния Дитковските посетила фестиваль в Сочи, на котором была представлена режиссерская работа ее матери Татьяны Лютневой под названием "Единица Монтевидео".
Агния Дитковските сыграла в картине главную роль, поддержать премьеру приехал и супруг артистки, бизнесмен Богдан Панченко. Это редкий выход звезды с мужем.
И мать, и дочь выступили с речью перед зрительным залом. Лютаева, для которой эта работа стала второй в качестве режиссера, призналась, что рада открыть для себя новую жилку. После нее слово взяла Агния Дитковските и призналась в любви своему супругу, который ее постоянно поддерживает.
Актриса Агния Дитковските и Богдан Панченко узаконили отношения два года назад, вместе они воспитывают дочь. Также у артистки есть сын Федор от актера Алексея Чадова.
Ранее бывший супруг актрисы актер Алексей Чадов показал редкие снимки с матерью.
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