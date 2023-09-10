Актриса Агния Дитковските впервые за долгое время появилась на публике с мужем

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агния Дитковските посетила фестиваль в Сочи, на котором была представлена режиссерская работа ее матери Татьяны Лютневой под названием "Единица Монтевидео".

Фото: prt scr youtube.com/Talent Agency by Natalya Gneusheva

Агния Дитковските сыграла в картине главную роль, поддержать премьеру приехал и супруг артистки, бизнесмен Богдан Панченко. Это редкий выход звезды с мужем.

И мать, и дочь выступили с речью перед зрительным залом. Лютаева, для которой эта работа стала второй в качестве режиссера, призналась, что рада открыть для себя новую жилку. После нее слово взяла Агния Дитковските и призналась в любви своему супругу, который ее постоянно поддерживает.

Актриса Агния Дитковските и Богдан Панченко узаконили отношения два года назад, вместе они воспитывают дочь. Также у артистки есть сын Федор от актера Алексея Чадова.

Ранее бывший супруг актрисы актер Алексей Чадов показал редкие снимки с матерью.

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