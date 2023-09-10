Актриса Агата Муцениеце рассказала о переживаниях сына из-за развода с Прилучным

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Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее сын Тимофей больше всего переживал за кота Садика после расставания родителей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

"Я помню, когда только случился 2020 год и мы переехали из дома в квартиру, Тимоха был еще маленький мальчишка, который сел на свою маленькую кроватку, обняв Салика обоими ручками и спросил: "Мам, а мы теперь будем жить в квартире?" Да, Тимуля. Мам, а это значит, что Салик больше никогда не будет гулять?" — вспомнила разговор с сыном Муцениеце.

Тогда артистка пообещала наследнику, что заработает денег и купит загородный дом, чтобы кот снова смог свободно гулять на свежем воздухе. Для нее слова сына имели огромное значение, потому что он даже планировал купить ему поводок и гулять во дворе, но им пришлось отказаться от этой идеи.

"Тима плакал и боялся, что я не успею построить дом, чтоб выпустить наконец гулять этого толстяка! Я обещала и клялась своим сердцем, что все успею, а в душе боялась, что мое обещание может быть ложным, а вдруг я и правда не смогу? Вдруг, получится так, что я наврала сыну?" — вспомнила артистка.

Агата Муцениеце воспитывает сына Тимофея и дочь Мою от актера Павла Прилучного, с которым развелась в 2020 году. В настоящее время Павел Прилучный жена на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая также родила ему наследника по имени Микаэль.

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