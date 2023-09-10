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Певица Любовь Успенская оценила новый трек Моргешнтерна* "Черный русский"

0:56
Шоу-бизнес

Певица и исполнительница шансона Любовь Успенская оценила новый трек Моргенштерна, который написан именно в таком стиле. По ее словам, "шансоном это сложно назвать".

Певица Любовь Успенская оценила новый трек Моргешнтерна* "Черный русский"
Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

"Шансоном это назвать сложно, скорее дешевая пародия. Он думал, что это просто, вот так взять и влезть в жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой. Но клип креативный, тут ничего не скажешь", — написала Успенская.

До Любови с критикой нового трека выступила и журналистка Ксения Собчак. Она отметила, что хоть и является поклонником рэпера, песню в стиле шансона она не оценила. Телеведущая заявила, что артист мог бы сделать что-то и получше. В заключение она с иронией добавила, что ждет его трек в стиле Михаила Круга.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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