Сын актера Игоря Костолевского обратился к религии и принял обет безбрачия

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Игорь Костолевский, звезда сериала "Триггер", был женат дважды. Но только в первом браке с актрисой Еленой Романовой у него на свет появился сын Алексей. Он родился в 1983 году.

Фото: prt scr youtube.com/Новости Ямала

Наследник актера закончил МГИМО и занимался режиссурой, но сейчас он ведет закрытый образ жизни. Как пишут в прессе, отец помог ему трудоустроиться в Театр имени Маяковского техником.

Алексей Костолевский рассказывает в своих соцсетях, что обращается к Богу. Так, в одном из постов он поделился тем, что выбрал для себя путь безбрачия — Иисус показал ему, что так будет легче для его спасения.

В свободное от работы время Алексей рисует картины и продает их, в прошлом месяце у него купили девять произведений.

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