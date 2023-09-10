Певец Олег Майами считает себя виноватым в конфликте с Максом Фадеевым

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Майами признался, что ему стыдно за произошедшее с продюсером Максом Фадеевым. В свежем интервью для канала "МУЗ-ТВ" на YouTube музыкант отметил, что причина разлада кроется в нем самом.

Фото: Prt scr youtube.com/МУЗ ТВ

Майами уверен, что экспрессивность, безответственность и звездная болезнь сыграли с ним злую шутку.

"Я, наверно, не дожимал. Не наверно, а 100 процентов. Просто абсолютно был безответственен. Могу сказать, что лишь в 29 лет включилась голова. До этого времени у меня было все: популярность, большие сольники в разных городах по всей России. Я не ценил это в моменте", — говорит артист сейчас.

В настоящее время он хотел бы вновь общаться с Фадеевым, хотя бы просто пересечься, но пока этого так и не произошло.

В свое время Олег Майами ополчился против продюсера Макса Фадеева, называя его "жирным" и поддерживая другую бывшую участницу лейбла MALFA Наргиз (ей запрещен въезд в Россию на 50 лет). Но очень быстро молодой исполнитель осознал, что вся вина в сложившейся ситуации лежит на нем и публично признал свою ошибку.

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