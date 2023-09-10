Слухи о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой начинают подтверждаться. Певица удалила с личной страницы все общие фотографии с композитором, а у музыканта впервые за долгое время вышел трек с новой исполнительницей.
Известно, что Вера Брежнева запрещала Меладзе сотрудничать с другими певицами. Поэтому появление песни "Почему я?" с солисткой группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой выглядит как подтверждение развода именитой пары. Более того, об этом говорит романтический текст композиции, а также обложка, на которой 60-летний Константин обнимается с новой подопечной.
Стоит отметить, что Софии всего 22 года. Девушка обладает выразительной внешностью и не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные фотографии, тем самым подогревая интерес поклонников.
Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе выставил на продажу свой особняк в поселке на Рублевке за 350 млн рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.