Фотографии певицы Софии Тарасовой обсуждают в Сети на фоне романа с Меладзе

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой начинают подтверждаться. Певица удалила с личной страницы все общие фотографии с композитором, а у музыканта впервые за долгое время вышел трек с новой исполнительницей.

Фото: prt scr youtube.com/ Власть vs Влащенко

Известно, что Вера Брежнева запрещала Меладзе сотрудничать с другими певицами. Поэтому появление песни "Почему я?" с солисткой группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой выглядит как подтверждение развода именитой пары. Более того, об этом говорит романтический текст композиции, а также обложка, на которой 60-летний Константин обнимается с новой подопечной.

Стоит отметить, что Софии всего 22 года. Девушка обладает выразительной внешностью и не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные фотографии, тем самым подогревая интерес поклонников.

Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе выставил на продажу свой особняк в поселке на Рублевке за 350 млн рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.