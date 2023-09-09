Участник шоу "Голос. Уже не дети" Рутгер Гарехт демонстративно покинул новый проект

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На телешоу "Голос. Уже не дети" произошёл неприятный инцидент с певицей Пелагеей и исполнителем из Оренбурга Рутгером Гарехтом. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Пять лет назад Рутгер победил в шоу "Голос. Дети", и в новом сезоне даже при участии экс-наставницы Пелагеи он не получил от неё внимания. В 2018 году исполнитель выступал с песнями "Офицеры" и "Я милого узнаю по походке", и его выступление очень понравилось жюри, в том числе и самой Пелагее, которая активно помогла ему победить.

На текущем шоу Рутгер исполнил песню Виктора Цоя, но ни один из наставников не повернулся к нему.

Пелагея заявила, что она не припомнила своего бывшего подопечного. Певица предложила ему обняться на прощание, но Рутгер отказался и покинул сцену.

"Получилось, что в куплете было низко, а в припеве — высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе", — сказала Пелагея.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.