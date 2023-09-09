Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД начала лишать водительских прав за неправильно закрепленные номера
Киеве требует штрафовать Польшу и Евросоюз по полной
Российскую спортсменку лишили трех побед на ЧМ из-за допинга
В этом году выдали 150 миллиардов рублей льготной ипотеки в Подмосковье
Минкультуры выделит 4,5 миллиарда рублей на восстановление Смоленской крепости
Доктор Эдельман рассказала о влиянии COVID-19 на менструальный цикл
В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, убившему собаку
В 2024 году в Башкортостане состоятся международные инклюзивные соревнования
Врач Пурди рассказала, почему укачивает в такси, а в собственной машине нет

Участник шоу "Голос. Уже не дети" Рутгер Гарехт демонстративно покинул новый проект

1:05
Шоу-бизнес

На телешоу "Голос. Уже не дети" произошёл неприятный инцидент с певицей Пелагеей и исполнителем из Оренбурга Рутгером Гарехтом. Об этом сообщает "Российская газета".

Участник шоу "Голос. Уже не дети" Рутгер Гарехт демонстративно покинул новый проект
Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Пять лет назад Рутгер победил в шоу "Голос. Дети", и в новом сезоне даже при участии экс-наставницы Пелагеи он не получил от неё внимания. В 2018 году исполнитель выступал с песнями "Офицеры" и "Я милого узнаю по походке", и его выступление очень понравилось жюри, в том числе и самой Пелагее, которая активно помогла ему победить.

На текущем шоу Рутгер исполнил песню Виктора Цоя, но ни один из наставников не повернулся к нему.

Пелагея заявила, что она не припомнила своего бывшего подопечного. Певица предложила ему обняться на прощание, но Рутгер отказался и покинул сцену.

"Получилось, что в куплете было низко, а в припеве — высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе", — сказала Пелагея.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.

Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Охлобыстин: "Слепаков* — подлец"
Россия ранее не наносила удары по полиции Украины. Почему выбран Кривой Рог?
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Нашлась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского
Вторая волна мобилизации: на фронт отправятся 23 дивизии мигрантов
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Последние материалы
Проекционные пешеходные переходы скорее опасны, чем полезны
В Германии заявили о невозможности победы Украины в конфликте с РФ
В Омской области в аварии автобуса в кювете пострадали восемь человек
Певец SHAMAN выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Врач Рогова: Похудеть можно при помощи супа и воды
Эрик О'Делл установил новый рекорд КХЛ
В Геленджике наблюдателям на выборах раздавали повестки: комментарий военкомата
Врач Беджанян: бытовая активность снижает риск развития рака
В Марокко развернулась смертоносная стихия. Что известно об уроне?
Посол Белоруссии в РФ оценил влияние санкций на Москву и Минск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников