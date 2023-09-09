Друг Зайцева рассказал, что внучка кутюрье не сможет получить его наследство

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкий друг покойного модельера Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал, что кутюрье хотел оставить всё, что у него было, своей внучке Марии.

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

Зайцев пытался связаться с внучкой перед смертью, однако девушка так и не взяла трубку, сообщает Экспресс Газета.

Теперь же у Марии нет ни одного шанса получить хоть часть имущества своего знаменитого деда. Во-первых, Мария - это не наследница первой очереди, а во-вторых, её родство с Зайцевым вообще официально не подтверждено.

«Маша официально по документам никто им. Она юридически не докажет родство. Егор не стал устанавливать отцовство, с ее матерью он не был в браке. Не стал оформлять документы тогда, сейчас точно не будет», — объяснил Головин.

В итоге полноправным официальным наследником модельера является его единственный сын Егор.

Внучка Мария какое-то время помогала своему деду, и даже сделала несколько своих собственных коллекций одежды, однако потом она переключилась на режиссуру, оказывают дому Зайцева помощь в организации модных показов.

Говорят, что в данный момент внучка Зайцева сидит без работы. А живёт она в трёхкомнатной квартире на Арбате, которую подарил ей в своё время её дед.

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