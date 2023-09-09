Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная латвийская артистка Лайма Вайкуле призналась, что она испытывает страх перед беседой с композитором Раймондом Паулсом. Эту информацию цитирует издание "СтарХит".

Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Почти месяц назад Паулс пережил утрату своей жены Ланы Паулс, и в настоящее время он не восстановил общение с коллегами. Сама артистка не решается позвонить композитору.

"Я общаюсь только с его дочерью. Я уверена, что это огромная утрата, и он переживает это очень тяжело. Мне страшно встречаться с ним", — сказала Вайкуле.

По словам певицы, она не знает, как правильно себя вести в этой ситуации.

"Говорить об этом, кажется, невозможно, но не говорить — некрасиво. Что же делать?" — задаётся вопросом 69-летняя артистка.

Композитор и артистка встретились в 1959 году в Одессе, когда Паулс приехал туда на гастроли. В то время Лана училась на филологическом факультете и работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

Скоро они влюбились друг в друга, поженились, и в 1962 году у них родилась дочь Анета, которая подарила двух внучек: Анну-Марию и Монику-Ивонну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.