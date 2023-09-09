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Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом

1:19
Шоу-бизнес

Известная латвийская артистка Лайма Вайкуле призналась, что она испытывает страх перед беседой с композитором Раймондом Паулсом. Эту информацию цитирует издание "СтарХит".

Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом
Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Почти месяц назад Паулс пережил утрату своей жены Ланы Паулс, и в настоящее время он не восстановил общение с коллегами. Сама артистка не решается позвонить композитору.

"Я общаюсь только с его дочерью. Я уверена, что это огромная утрата, и он переживает это очень тяжело. Мне страшно встречаться с ним", — сказала Вайкуле.

По словам певицы, она не знает, как правильно себя вести в этой ситуации.

"Говорить об этом, кажется, невозможно, но не говорить — некрасиво. Что же делать?" — задаётся вопросом 69-летняя артистка.

Композитор и артистка встретились в 1959 году в Одессе, когда Паулс приехал туда на гастроли. В то время Лана училась на филологическом факультете и работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

Скоро они влюбились друг в друга, поженились, и в 1962 году у них родилась дочь Анета, которая подарила двух внучек: Анну-Марию и Монику-Ивонну.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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