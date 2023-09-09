Актриса Яна Поплавская раскритиковала возвращение Дмитрия Шепелева на российское телевидение

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская выразила свою критику по поводу новости о возвращении ведущего Дмитрия Шепелева на телевидение. Она поделилась своими мыслями в своем Telegram-канале.

Поплавская напомнила о том, что в момент объявления о событиях на СВО Шепелев не выразил должного патриотизма. Он даже извинился перед украинцами, находящимися в тяжёлых условиях. По мнению актрисы, телеведущий не осознал своей ошибки. Поплавская выступила против того, чтобы он появлялся в эфире федерального канала.

"Дмитрий Шепелев вернулся на российское ТВ. Будет вести шоу на главном государственном канале Россия. Теперь дети и вдовы, родители убитых на фронте русских солдат будут смотреть по телевидению на это лживое лицо", — возмутилась Поплавская.

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