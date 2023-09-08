Станислав Садальский засёк Андрея Малахова в самолёте с блондинкой.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал снимок Андрея Малахова с некой женщиной.
"Малахов сел на измену, сидит в самолёте с блондинкой и пьёт Шато-тамань", — написал артист в своём Telegram-канале.
Садальский отметил, что для измены должна быть причина, которая "подтачивает отношения".
Заслуженный артист РСФСР сообщил, что отправляется в Апатиты (родной город Андрея Малахова) со спектаклем "Крик любви".
Ранее Станислав Садальский прокомментировал новость о нечестном отборе в шоу "Голос. Уже не дети".
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