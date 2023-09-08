Первые кадры актера Виктора Логинова в роли Гены Букина спустя целых 10 лет

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Телеканал ТНТ вовсю приступил к съемкам нового сезона сериала 2000-х "Счастливы вместе". Теперь сериал будет называться "Букины", однако сюжет также будет крутится вокруг продавца обуви Гены Букина и его семьи. В новом сезоне планируется 10 серий, а повзрослевшие дети Букиных вернутся уже со своими детьми и семьями.

Фото: Виктор Логинов на съемках сериала "Букины". Фото: Super

Съемки начались на днях, а к своим ролям вернулись Виктор Логинов(Гена Букин), Наталья Бочкарева(Даша Букина), Дарья Сагалова(Света Букина) и Александр Якин(Рома Букин).

Порталу Super. ru удалось получить кадры со съемок сериала с Виктором Логиновым. Поклонники сериала в восторге и ждут с нетерпением премьеру сериала.

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