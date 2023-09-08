Причину ухода из дома 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой раскрыла её тренер Софья Федченко. Об этом пишет "Матч ТВ".
По словам тренера, с фигурным катанием уход спортсменки связан не был. И поэтому на подготовку это никаких проблем не накладывает.
"Всё в прошлом, забыли и работаем дальше", — заключила наставник девочки.
Напомним, чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Горбачёва пропала в Москве в конце августа. Нашли её спустя сутки. Предполагалось, что причиной исчезновения могла стать ссора с тренером. Однако эта версия не подтвердилась.
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