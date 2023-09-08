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Тренер фигуристки Алины Горбачевой раскрыла причину её побега: не связано со спортом

0:43
Шоу-бизнес

Причину ухода из дома 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой раскрыла её тренер Софья Федченко. Об этом пишет "Матч ТВ".

Тренер фигуристки Алины Горбачевой раскрыла причину её побега: не связано со спортом
Фото: Openverse

По словам тренера, с фигурным катанием уход спортсменки связан не был. И поэтому на подготовку это никаких проблем не накладывает.

"Всё в прошлом, забыли и работаем дальше", — заключила наставник девочки.

Напомним, чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Горбачёва пропала в Москве в конце августа. Нашли её спустя сутки. Предполагалось, что причиной исчезновения могла стать ссора с тренером. Однако эта версия не подтвердилась.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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