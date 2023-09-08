Кирилл Туриченко из "Иванушек International»"женился на своей возлюбленной во время съемок клипа

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Super.ru пишет, что 40-летний Кирилл Туриченко из группы "Иванушки International" решил впечатлить свою девушку Дарью Тарасову, то есть теперь уже жену и сделать свадебную церемонию прямо на съемках своего музыкального видео.

Фото: Личный аккаунт Кирилла Туриченко в Instagram

Клип на песню "Я хочу любви" Туриченко выпустил вчера, и концовка его долго вызывала вопросы у поклонников: постановочная церемония бракосочетания это или все-таки нет. Сам певец признался: все было по-настоящему.

"Это видео пропитано любовью, там присутствует очень много видео счастливых людей, поэтому мы решили все это наконец-то сделать!" — поделился Кирилл.

Избранница Кирилла честно поведала, что собиралась сниматься в клипе и знала, что будет якобы выездная регистрация, но то, что будет настоящая церемония, девушка не подозревала. По словам пары, они давно планировали пожениться.

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Кирилл Туриченко "Я хочу любви"