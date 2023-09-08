Актер и священник Иван Иванович Охлобыстин выразил негодование по поводу сарказма, использованного в песне юмориста Семена Слепакова, еще во времена шоу Comedy Club.
<…> К счастью, водитель выжил, лишь пара царапин на нем,
А вот отец Онуфрий от церкви был отлучен.
Сверху ему сказали: "Здесь нету твоей вины,
Но нам с такой репутацией сотрудники не нужны", — поется в песне Слепакова.
Он считает, что Семен Слепаков перешел черту и не учел религиозные убеждения Ивана Охлобыстина. Актер выразил разочарование в Слепакове и сказал, что такие люди не думают о чувствах других.
"Слепаков — подлец. Был продюсером "Интернов", а потом сам пошел сниматься. Если бы я был другим человеком, он бы еще больнее сделал", — говорит Охлобыстин.
Упоминается, что в прошлом году Иван Иванович хотел отправиться в зону СВО в качестве военного священника, но его не взяли из-за возраста. Он также предлагал себя послать на линию фронта, но не получил одобрения.
*Семен Слепаков признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.
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